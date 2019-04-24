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Довнар Марта Артемовна
Довнар Марта Артемовна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
24.04.2019
Пол
Женский
Отец
Довнар Артем Юрьевич
1982 г.р.
Мать
Довнар (Волкова) Светлана Петровна
1984 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
КД
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.04.2019
Отец:
Довнар Артем Юрьевич
Мать:
Довнар Светлана Петровна
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