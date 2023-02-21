Деганова ?
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
06.01.1950
Дочь: Матросова Валентина
Отец ребёнка: Деганов Сергей
Развод
Неизвестно
Муж: Деганов Сергей
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Деганов Сергей
Смерть
Неизвестно
Старое Шайгово, Старошайговский муниципальный район, Республика Мордовия