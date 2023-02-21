Деганова ? — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Деганова ?

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

СД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
06.01.1950

Дочь: Матросова Валентина

Отец ребёнка: Деганов Сергей

Развод
Неизвестно

Муж: Деганов Сергей

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Деганов Сергей

Смерть
Неизвестно
Старое Шайгово, Старошайговский муниципальный район, Республика Мордовия
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