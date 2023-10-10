Буцаленко (Буцаленко) Ольга — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Буцаленко (Буцаленко) Ольга

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Место рождения

Вешенская, Шолоховский муниципальный район, Ростовская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1928 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

МС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Вешенская, Шолоховский муниципальный район, Ростовская область
Бракосочетание
Около 2010

Муж: Буцаленко Григорий Александрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Буцаленко Александр Григорьевич

Отец ребёнка: Буцаленко Григорий Александрович

Азов, город Азов, Ростовская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Буцаленко Григорий Александрович

Азов, город Азов, Ростовская область
Смерть
Неизвестно
Азов, город Азов, Ростовская область
Похороны
Неизвестно
Азов, город Азов, Ростовская область
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