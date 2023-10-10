Буцаленко (Буцаленко) Ольга
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Около 2010
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Буцаленко Александр Григорьевич
Отец ребёнка: Буцаленко Григорий Александрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Буцаленко Григорий Александрович
Смерть
Неизвестно
Похороны
Неизвестно