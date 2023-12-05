Новикова (Недорезова) Пелагея Георгиевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Новикова (Недорезова) Пелагея Георгиевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1885

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1885

Отец: Недорезов Георгий Архипович

Мать: Недорезова -- мар

Бракосочетание
14.01.1905

Муж: Новиков Василий Федотович

Спирино, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
МК Николаевской церкви с. Спирино за 1905 г. [ГАНО. Д-156, оп.1, д.3349]
Рождение ребёнка
1907

Сын: Новиков Сергей Васильевич

Отец ребёнка: Новиков Василий Федотович

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1912

Сын: Новиков Николай Васильевич

Отец ребёнка: Новиков Василий Федотович

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1914

Дочь: Новиков Устинья Васильевна

Отец ребёнка: Новиков Василий Федотович

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Неизвестно
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