Новикова (Недорезова) Пелагея Георгиевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1885
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1885
Отец: Недорезов Георгий Архипович
Мать: Недорезова -- мар
Бракосочетание
14.01.1905
Спирино, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
МК Николаевской церкви с. Спирино за 1905 г. [ГАНО. Д-156, оп.1, д.3349]
Рождение ребёнка
1907
Сын: Новиков Сергей Васильевич
Отец ребёнка: Новиков Василий Федотович
Рождение ребёнка
1912
Сын: Новиков Николай Васильевич
Отец ребёнка: Новиков Василий Федотович
Рождение ребёнка
1914
Дочь: Новиков Устинья Васильевна
Отец ребёнка: Новиков Василий Федотович
Смерть
Неизвестно