Ярош Семен Павлович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1870
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1870
Отец: Ярош Павел Петрович
Мать: Ярош Устинья
Рождение ребёнка
Около 1892
Дочь: Щербина Пелагея Семеновна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1901
Мать ребёнка: Ярош Анна
Место жительства
Около 1909
Плёсо-Курья, Хабарский муниципальный район, Алтайский край
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ярош Анна
Смерть
Неизвестно