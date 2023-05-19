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Ярош Семен Павлович

Место рождения

Безымено, Грайворонский, Белгородская область

Дата рождения

Около 1870

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1835 г.р.

Мать

Около 1837 г.р.

Жена

Около 1871 г.р.

Дети

Добавил:

NI
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1870

Отец: Ярош Павел Петрович

Мать: Ярош Устинья

Безымено, Грайворонский, Белгородская область
Рождение ребёнка
Около 1892

Дочь: Щербина Пелагея Семеновна

Мать ребёнка: не указана

Безымено, Грайворонский, Белгородская область
Рождение ребёнка
1901

Сын: Ярош Василий Семенович

Мать ребёнка: Ярош Анна

Место жительства
Около 1909
Плёсо-Курья, Хабарский муниципальный район, Алтайский край
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ярош Анна

Смерть
Неизвестно
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