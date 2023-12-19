Малых Пелагея Егоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1822
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1822
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1844
Отец ребёнка: Малых Владимир Иванович
Рождение ребёнка
1848
Дочь: Малых Марфа Владимировна
Отец ребёнка: Малых Владимир Иванович
Рождение ребёнка
1849
Отец ребёнка: Малых Владимир Иванович
Рождение ребёнка
1854
Дочь: Малых Анна Владимировна
Отец ребёнка: Малых Владимир Иванович
Рождение ребёнка
1857
Сын: Малых Родион Владимирович
Отец ребёнка: Малых Владимир Иванович
Смерть
Неизвестно