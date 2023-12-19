Малых Пелагея Егоровна 1822 — найти родственников по фамилии на Familio
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Малых Пелагея Егоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1822

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1822

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Малых Владимир Иванович

Рождение ребёнка
1844

Сын: Малых Зотей Владимирович

Отец ребёнка: Малых Владимир Иванович

Рождение ребёнка
1848

Дочь: Малых Марфа Владимировна

Отец ребёнка: Малых Владимир Иванович

Рождение ребёнка
1849

Сын: Малых Савва Владимирович

Отец ребёнка: Малых Владимир Иванович

Рождение ребёнка
1854

Дочь: Малых Анна Владимировна

Отец ребёнка: Малых Владимир Иванович

Рождение ребёнка
1857

Сын: Малых Родион Владимирович

Отец ребёнка: Малых Владимир Иванович

Смерть
Неизвестно

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