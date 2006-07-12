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Демьянов Павел Андреевич

Место рождения

Орша, Оршанский район, Витебская область

Дата рождения

12.07.2006

Пол

Мужской

Добавил:

ПД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.07.2006

Отец: Демьянов Андрей Михайлович

Мать: Демьянова Инна Геннадьевна

Орша, Оршанский район, Витебская область
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