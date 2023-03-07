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Варфоломеев Павел

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Место рождения

Проскурнино, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Проскурнино, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
23.11.1912

Дочь: Попова Екатерина Павловна

Мать ребёнка: не указана

Проскурнино, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1922

Сын: Варфоломеев Иван Павлович

Мать ребёнка: не указана

Проскурнино, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
12.11.1925

Сын: Варфоломеев Александр Павлович

Мать ребёнка: не указана

Проскурнино, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Варфоломеев Николай Павлович

Мать ребёнка: не указана

Проскурнино, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
Неизвестно
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