Варфоломеев Павел
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
23.11.1912
Дочь: Попова Екатерина Павловна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1922
Сын: Варфоломеев Иван Павлович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
12.11.1925
Сын: Варфоломеев Александр Павлович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Варфоломеев Николай Павлович
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно