Варвара Дмитриева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
10.09.1873 ст.
Дочь: Любовь Иванова
Отец ребёнка: Иван Лукин
Упоминание
1886
Медведь, Шимский муниципальный район, Новгородская область
Место жительства
1886
Раглицы, Шимский муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Илья Иванов
Отец ребёнка: Иван Лукин
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Иван Лукин
Смерть
Неизвестно