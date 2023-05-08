Варвара Дмитриева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Варвара Дмитриева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1844 г.р.

Дети

Добавил:

ЯТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
10.09.1873 ст.

Дочь: Любовь Иванова

Отец ребёнка: Иван Лукин

Упоминание
1886
Медведь, Шимский муниципальный район, Новгородская область
Место жительства
1886
Раглицы, Шимский муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Илья Иванов

Отец ребёнка: Иван Лукин

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Иван Лукин

Смерть
Неизвестно
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