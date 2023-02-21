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Устинов Григорий Иоаннович

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Место рождения

д. Устиновская, Вятская губерния

Дата рождения

05.01.1839

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.01.1839

Отец: Устинов Иоанн Филиппович

Мать: Устинова Екатерина Кондратовна

д. Устиновская, Вятская губерния
Крещение
10.01.1839
Дмитриевская церковь села Молотниково Котельнического уезда
Godparents:крестьянин деревни Путинской Андрей Павлович Васенин
Рождение ребёнка
26.09.1871

Дочь: Созинова Евфросиния Григорьевна

Мать ребёнка: Устинова Варвара Софониевна

д. Устиновская, Вятская губерния
Работа или профессия
Неизвестно
портной | http://herzenlib.ru/kniga/reestr/jkr.php?id=57039
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Устинова Варвара Софониевна

Не 1865, не 1866, не 1870
Смерть
Неизвестно
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