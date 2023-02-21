Устинов Григорий Иоаннович
Место рожденияд. Устиновская, Вятская губерния
Дата рождения05.01.1839
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.01.1839
д. Устиновская, Вятская губерния
Крещение
10.01.1839
Дмитриевская церковь села Молотниково Котельнического уезда
Godparents:крестьянин деревни Путинской Андрей Павлович Васенин
Рождение ребёнка
26.09.1871
Дочь: Созинова Евфросиния Григорьевна
Мать ребёнка: Устинова Варвара Софониевна
д. Устиновская, Вятская губерния
Работа или профессия
Неизвестно
портной | http://herzenlib.ru/kniga/reestr/jkr.php?id=57039
Бракосочетание
Неизвестно
Не 1865, не 1866, не 1870
Смерть
Неизвестно