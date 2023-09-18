Яковлева (Королькова) Оксана Геннадьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Яковлева (Королькова) Оксана Геннадьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

28.09.?

Пол

Женский

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.09.?

Отец: Корольков Геннадий Викторович

Мать: Королькова Людмила

Рождение ребёнка
24.08.2009

Сын: Яковлев Артём Григорьевич

Отец ребёнка: Яковлев Григорий

Рождение ребёнка
26.09.2012

Сын: Яковлев Кирилл Григорьевич

Отец ребёнка: Яковлев Григорий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Яковлева .

Отец ребёнка: Яковлев Григорий

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Яковлев Григорий

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