Яковлева (Королькова) Оксана Геннадьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения28.09.?
ПолЖенский
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.09.?
Отец: Корольков Геннадий Викторович
Мать: Королькова Людмила
Рождение ребёнка
24.08.2009
Сын: Яковлев Артём Григорьевич
Отец ребёнка: Яковлев Григорий
Рождение ребёнка
26.09.2012
Сын: Яковлев Кирилл Григорьевич
Отец ребёнка: Яковлев Григорий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Яковлева .
Отец ребёнка: Яковлев Григорий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Яковлев Григорий