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Кузнецов Александр Евгеньевич

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Место рождения

Страхово, Ясногорский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

28.03.1935

Пол

Мужской

Отец

1904 г.р.

Мать

1906 г.р.

Жена

Дети

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Добавил:

МЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.03.1935

Отец: Кузнецов Евгений Николаевич

Мать: Кузнецова Вера Семеновна

Страхово, Ясногорский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1959

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Кузнецова Зинаида

Рождение ребёнка
18.01.1967

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Кузнецова Зинаида

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кузнецова Зинаида

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