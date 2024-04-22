Кузнецов Александр Евгеньевич
Место рождения
Дата рождения28.03.1935
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.03.1935
Рождение ребёнка
1959
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Кузнецова Зинаида
Рождение ребёнка
18.01.1967
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Кузнецова Зинаида
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Кузнецова Зинаида