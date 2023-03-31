Дербушев Сергей Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дербушев Сергей Николаевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

26.01.1983

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1989 г.р.

Дети

Добавил:

ИЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.01.1983

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
11.07.2011

Сын: Дербушев Дмитрий Сергеевич

Мать ребёнка: Дербушева Анна Леонидовна

Рождение ребёнка
11.06.2018

Сын: Дербушев Степан Сергеевич

Мать ребёнка: Дербушева Анна Леонидовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Дербушева Анна Леонидовна

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