Нестерук (Мисейко) Галина Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения21.12.1967
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.12.1967
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
04.02.1991
Дочь: Якимова (Нестерук) Екатерина Сергеевна
Отец ребёнка: Нестерук Сергей Андреевич
Рождение ребёнка
17.11.1992
Сын: Нестерук Сергей Сергеевич
Отец ребёнка: Нестерук Сергей Андреевич