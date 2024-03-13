Нестерук (Мисейко) Галина Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Нестерук (Мисейко) Галина Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

21.12.1967

Пол

Женский

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.12.1967

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Нестерук Сергей Андреевич

Рождение ребёнка
04.02.1991

Дочь: Якимова (Нестерук) Екатерина Сергеевна

Отец ребёнка: Нестерук Сергей Андреевич

Рождение ребёнка
17.11.1992

Сын: Нестерук Сергей Сергеевич

Отец ребёнка: Нестерук Сергей Андреевич

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