Дьячкова Марфа Саввична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дьячкова Марфа Саввична

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1813

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1813

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1835

Сын: Дьячков Евсегний Автономович

Отец ребёнка: Дьячков Автоном Иванович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1836

Дочь: Климовских Степанида Автономовна

Отец ребёнка: Дьячков Автоном Иванович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1838

Дочь: Елизавета Автономовна

Отец ребёнка: Дьячков Автоном Иванович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1841

Дочь: Вера Автономовна

Отец ребёнка: Дьячков Автоном Иванович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Дьячков Автоном Иванович

Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
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