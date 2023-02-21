Дьячкова Марфа Саввична
Место рожденияНе указано
Дата рождения1813
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1813
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1835
Сын: Дьячков Евсегний Автономович
Отец ребёнка: Дьячков Автоном Иванович
Рождение ребёнка
1836
Дочь: Климовских Степанида Автономовна
Отец ребёнка: Дьячков Автоном Иванович
Рождение ребёнка
1838
Дочь: Елизавета Автономовна
Отец ребёнка: Дьячков Автоном Иванович
Рождение ребёнка
1841
Дочь: Вера Автономовна
Отец ребёнка: Дьячков Автоном Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно