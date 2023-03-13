Фролов Михаил Ильич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фролов Михаил Ильич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Фролов Илья Емельянович

Мать: Фролова Акулина Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Евдокия Михаиловна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
Неизвестно
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