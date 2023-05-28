Упоров Александр Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Упоров Александр Михайлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1935

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1902 г.р.

Мать

Жена

1936 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЕЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1935

Отец: Упоров Михаил Федорович

Мать: Упорова Ефросинья Семеновна

Рождение ребёнка
1953

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Упорова Галина Петровна

Рождение ребёнка
1979

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Упорова Галина Петровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Упорова Галина Петровна

Смерть
Неизвестно
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