Упоров Александр Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1935
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1935
Рождение ребёнка
1953
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Упорова Галина Петровна
Рождение ребёнка
1979
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Упорова Галина Петровна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Упорова Галина Петровна
Смерть
Неизвестно