Прядко (Прошкина) Галина Владимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Прядко (Прошкина) Галина Владимировна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

28.12.1965

Пол

Женский

Добавил:

ГП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.12.1965

Отец: Прошкин Владимир Васильевич

Мать: Прошкина Валентина Викторовна

Бракосочетание
04.02.1989

Муж: Прядко Илья Игоревич

Рождение ребёнка
06.09.1989

Сын: Прядко Кирилл Ильич

Отец ребёнка: Прядко Илья Игоревич

Рождение ребёнка
11.10.2003

Сын: Прядко Дмитрий Ильич

Отец ребёнка: Прядко Илья Игоревич

Пенза, город Пенза, Пензенская область
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