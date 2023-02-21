Прядко (Прошкина) Галина Владимировна
Место рожденияНе указано
Дата рождения28.12.1965
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.12.1965
Бракосочетание
04.02.1989
Муж: Прядко Илья Игоревич
Рождение ребёнка
06.09.1989
Сын: Прядко Кирилл Ильич
Отец ребёнка: Прядко Илья Игоревич
Рождение ребёнка
11.10.2003
Сын: Прядко Дмитрий Ильич
Отец ребёнка: Прядко Илья Игоревич
Пенза, город Пенза, Пензенская область