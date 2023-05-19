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Колмаков Владимир Фёдорович

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Место рождения

Бирюлька, Качугский муниципальный район, Иркутская область

Дата рождения

22.09.1948

Пол

Мужской

Добавил:

АK
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.09.1948

Отец: Колмаков Фёдор Борисович

Мать: Колмакова Анна Андрианова

Бирюлька, Качугский муниципальный район, Иркутская область
Рождение ребёнка
23.09.1970

Дочь: Почепцова Ольга Владимировна

Мать ребёнка: Колмакова Лидия Михайловна

Иркутск, город Иркутск, Иркутская область
Рождение ребёнка
29.08.1980

Сын: Колмаков Евгений Владимирович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
29.08.1980

Сын: Колмаков Евгений Владимирович

Мать ребёнка: Колмакова Лидия Михайловна

Рождение ребёнка
29.08.1980

Сын: Колмаков Александр Владимирович

Мать ребёнка: Колмакова Лидия Михайловна

Долиновка, Мильковский муниципальный район, Камчатский край
Рождение ребёнка
24.11.1989

Дочь: Колмакова Анна Владимировна

Мать ребёнка: Колмакова Лидия Михайловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Колмакова Лидия Михайловна

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