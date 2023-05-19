Колмаков Владимир Фёдорович
Место рождения
Дата рождения22.09.1948
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.09.1948
Рождение ребёнка
23.09.1970
Дочь: Почепцова Ольга Владимировна
Мать ребёнка: Колмакова Лидия Михайловна
Иркутск, город Иркутск, Иркутская область
Рождение ребёнка
29.08.1980
Сын: Колмаков Евгений Владимирович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
29.08.1980
Сын: Колмаков Евгений Владимирович
Мать ребёнка: Колмакова Лидия Михайловна
Рождение ребёнка
29.08.1980
Сын: Колмаков Александр Владимирович
Мать ребёнка: Колмакова Лидия Михайловна
Долиновка, Мильковский муниципальный район, Камчатский край
Рождение ребёнка
24.11.1989
Дочь: Колмакова Анна Владимировна
Мать ребёнка: Колмакова Лидия Михайловна
Бракосочетание
Неизвестно