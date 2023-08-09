Шишман (Шол / Татар /) Любовь Георгиевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шишман (Шол / Татар /) Любовь Георгиевна

Место рождения

Малоянисоль

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

2005

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Татар / Шор / Георгий Иванович

Мать: Татар / Шор / Пелагея Лазаревна

Рождение ребёнка
1936

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Шаблинский Герасим Демосфенович

Рождение ребёнка
1937

Сын: Шаблинский Иван Герасимович

Отец ребёнка: Шаблинский Герасим Демосфенович

Рождение ребёнка
1938

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Шаблинский Герасим Демосфенович

Рождение ребёнка
1938

Сын: Шаблинский Георгий Герасимович

Отец ребёнка: Шаблинский Герасим Демосфенович

Рождение ребёнка
1942

Сын: Шаблинский Гарасим Герасимович

Отец ребёнка: Шаблинский Герасим Демосфенович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шаблинский Герасим Демосфенович

Смерть
2005