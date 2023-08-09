Шишман (Шол / Татар /) Любовь Георгиевна
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти2005
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
1936
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Шаблинский Герасим Демосфенович
Рождение ребёнка
1937
Сын: Шаблинский Иван Герасимович
Отец ребёнка: Шаблинский Герасим Демосфенович
Рождение ребёнка
1938
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Шаблинский Герасим Демосфенович
Рождение ребёнка
1938
Сын: Шаблинский Георгий Герасимович
Отец ребёнка: Шаблинский Герасим Демосфенович
Рождение ребёнка
1942
Сын: Шаблинский Гарасим Герасимович
Отец ребёнка: Шаблинский Герасим Демосфенович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
2005