Савва Михайлович
Место рождения
Дата рождения1721
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1721
Отец: Михаил
Мать: Матрена Максимовна
Рождение ребёнка
1741
Сын: Николай Савельевич
Мать ребёнка: Екатерина Алексеевна
Рождение ребёнка
1745
Дочь: Евдокия Савельевна
Мать ребёнка: Екатерина Алексеевна
Рождение ребёнка
1747
Сын: Герасим Савельевич
Мать ребёнка: Екатерина Алексеевна
Рождение ребёнка
1757
Сын: Панкрат Савельевич
Мать ребёнка: Екатерина Алексеевна
Рождение ребёнка
1764
Сын: Петр Савельевич
Мать ребёнка: Васса Петровна
Рождение ребёнка
1769
Сын: Громов Дементий Савельевич
Мать ребёнка: Васса Петровна
Большое Брянцево, Подольск, Московская область
Рождение ребёнка
1775
Дочь: Евдокия Савельевна
Мать ребёнка: Васса Петровна
Рождение ребёнка
1776
Сын: Терентий Савельевич
Мать ребёнка: Васса Петровна
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Екатерина Алексеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Васса Петровна
Смерть
Неизвестно