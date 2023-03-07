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Савва Михайлович

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Место рождения

Домодедово, Домодедово, Московская область

Дата рождения

1721

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1721

Отец: Михаил

Мать: Матрена Максимовна

Домодедово, Домодедово, Московская область
Рождение ребёнка
1741

Сын: Николай Савельевич

Мать ребёнка: Екатерина Алексеевна

Домодедово, Домодедово, Московская область
Рождение ребёнка
1745

Дочь: Евдокия Савельевна

Мать ребёнка: Екатерина Алексеевна

Домодедово, Домодедово, Московская область
Рождение ребёнка
1747

Сын: Герасим Савельевич

Мать ребёнка: Екатерина Алексеевна

Домодедово, Домодедово, Московская область
Рождение ребёнка
1757

Сын: Панкрат Савельевич

Мать ребёнка: Екатерина Алексеевна

Домодедово, Домодедово, Московская область
Рождение ребёнка
1764

Сын: Петр Савельевич

Мать ребёнка: Васса Петровна

Домодедово, Домодедово, Московская область
Рождение ребёнка
1769

Сын: Громов Дементий Савельевич

Мать ребёнка: Васса Петровна

Большое Брянцево, Подольск, Московская область
Рождение ребёнка
1775

Дочь: Евдокия Савельевна

Мать ребёнка: Васса Петровна

Домодедово, Домодедово, Московская область
Рождение ребёнка
1776

Сын: Терентий Савельевич

Мать ребёнка: Васса Петровна

Домодедово, Домодедово, Московская область
Место жительства
Неизвестно
Домодедово, Домодедово, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Екатерина Алексеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Васса Петровна

Смерть
Неизвестно
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