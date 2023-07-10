Герасим Илларионов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Герасим Илларионов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Между 1848 и 1849 ст.

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Около 1825 г.р.

Дети

Добавил:

ВЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1847 ст.

Сын: Дмитрий Герасимов

Мать ребёнка: Чуднова Анастасия Алексеева

Рождение ребёнка
1848 ст.

Дочь: Анна Герасимовна

Мать ребёнка: Чуднова Анастасия Алексеева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Чуднова Анастасия Алексеева

Смерть
Между 1848 и 1849 ст.