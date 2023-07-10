Герасим Илларионов
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиМежду 1848 и 1849 ст.
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1847 ст.
Сын: Дмитрий Герасимов
Мать ребёнка: Чуднова Анастасия Алексеева
Рождение ребёнка
1848 ст.
Дочь: Анна Герасимовна
Мать ребёнка: Чуднова Анастасия Алексеева
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Между 1848 и 1849 ст.