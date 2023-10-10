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Ионова (Бодрова) Агафья Григорьевна
Ионова (Бодрова) Агафья Григорьевна
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Место рождения
Марфино
, Усманский уезд, Тамбовская губерния
Дата рождения
Неизвестно
Пол
Женский
Отец
Бодров Григорий Афиногенович
1856 г.р.
Мать
Бодрова (Юдаева) Марья Сафроновна
1855 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АК
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События
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Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец:
Бодров Григорий Афиногенович
Мать:
Бодрова Марья Сафроновна
Марфино
, Усманский уезд, Тамбовская губерния
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