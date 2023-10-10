Ионова (Бодрова) Агафья Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ионова (Бодрова) Агафья Григорьевна

Место рождения

Марфино, Усманский уезд, Тамбовская губерния

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Бодров Григорий Афиногенович

Мать: Бодрова Марья Сафроновна

Марфино, Усманский уезд, Тамбовская губерния
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