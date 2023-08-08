Bruhl Johannes — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Bruhl Johannes

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1810

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1776 г.р.

Мать

1776 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ОШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1810

Отец: Bruhl Joseph

Мать: Konradi Maria Eva

Смерть
Неизвестно