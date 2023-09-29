Клюев Лука
Место рожденияНе указано
Дата рожденияМежду 1835 и 1839
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1835 и 1839
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1889
Дочь: Лаврентьева Евгения
Мать ребёнка: Клюева Устинья
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Клюева Устинья
Смерть
Неизвестно