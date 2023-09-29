Клюев Лука — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Клюев Лука

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Между 1835 и 1839

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Между 1851 и 1853 г.р.

Дети

Добавил:

ЕЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1835 и 1839

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1889

Дочь: Лаврентьева Евгения

Мать ребёнка: Клюева Устинья

Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Клюева Устинья

Смерть
Неизвестно
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