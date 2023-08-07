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Тетëркин Андрей Григорьевич
Тетëркин Андрей Григорьевич
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
Неизвестно
Пол
Мужской
Отец
Не указан
Мать
Тетёркина (Ремизова) Антонина Михайловна
1921 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЕР
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать:
Тетёркина Антонина Михайловна
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