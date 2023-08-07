Тетëркин Андрей Григорьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тетëркин Андрей Григорьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

1921 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕР
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: Тетёркина Антонина Михайловна