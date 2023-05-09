Сероухов Денис Юрьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения26.10.1980
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.10.1980
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
03.09.2007
Дочь: Сероухова Ева Денисовна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
04.04.2018
Дочь: Сероухова Вероника Денисовна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
23.03.2022
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности