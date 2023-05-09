Сероухов Денис Юрьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сероухов Денис Юрьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

26.10.1980

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

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Дети

Добавил:

КС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.10.1980

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
03.09.2007

Дочь: Сероухова Ева Денисовна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
04.04.2018

Дочь: Сероухова Вероника Денисовна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
23.03.2022

Сын: Сероухов Павел Денисович

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

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