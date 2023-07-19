Милорадов Петр
Место рожденияд Алтухово, Ершовская волость, Рязанская губерния
Дата рождения1865
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1865
Отец: Милорадов Андрей
Мать: не указана
д Алтухово, Ершовская волость, Рязанская губерния
Бракосочетание
16.01.1883
Рождение ребёнка
20.05.1884
Дочь: Милорадова Елена
Мать ребёнка: Филипова Параскева Кириллова
д Алтухово, Ершовская волость, Рязанская губерния
Рождение ребёнка
1885
Дочь: Милорадова Анна Петрова
Мать ребёнка: Филипова Параскева Кириллова
д Алтухово, Ершовская волость, Рязанская губерния
Смерть
Неизвестно