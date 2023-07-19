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Милорадов Петр

Место рождения

д Алтухово, Ершовская волость, Рязанская губерния

Дата рождения

1865

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1865

Отец: Милорадов Андрей

Мать: не указана

д Алтухово, Ершовская волость, Рязанская губерния
Бракосочетание
16.01.1883

Жена: Филипова Параскева Кириллова

Рождение ребёнка
20.05.1884

Дочь: Милорадова Елена

Мать ребёнка: Филипова Параскева Кириллова

д Алтухово, Ершовская волость, Рязанская губерния
Рождение ребёнка
1885

Дочь: Милорадова Анна Петрова

Мать ребёнка: Филипова Параскева Кириллова

д Алтухово, Ершовская волость, Рязанская губерния
Смерть
Неизвестно