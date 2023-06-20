Кобрик Соломон (Шлема) Хацкелев (Хаимов)
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1825
Дата смертиПосле 1906
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1825
Отец: Кобрик Хацкель (Хаим)
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1881
Сын: Кобрик Зиновий (Зелик) Соломонович (Шлемович)
Мать ребёнка: Кобрик Бася (Мария) Зеликовна (Зиновьевна)
Ачинск, город Ачинск, Красноярский край
Рождение ребёнка
10.05.1883 ст.
Сын: Кобрик Яков (Янкель) Соломонович (Шлемович)
Мать ребёнка: Кобрик Бася (Мария) Зеликовна (Зиновьевна)
Ужур, Ужурский муниципальный район, Красноярский край
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
После 1906