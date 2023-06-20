Кобрик Соломон (Шлема) Хацкелев (Хаимов) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кобрик Соломон (Шлема) Хацкелев (Хаимов)

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1825

Дата смерти

После 1906

Пол

Мужской

Добавил:

АT
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1825

Отец: Кобрик Хацкель (Хаим)

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1881

Сын: Кобрик Зиновий (Зелик) Соломонович (Шлемович)

Мать ребёнка: Кобрик Бася (Мария) Зеликовна (Зиновьевна)

Ачинск, город Ачинск, Красноярский край
Рождение ребёнка
10.05.1883 ст.

Сын: Кобрик Яков (Янкель) Соломонович (Шлемович)

Мать ребёнка: Кобрик Бася (Мария) Зеликовна (Зиновьевна)

Ужур, Ужурский муниципальный район, Красноярский край
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кобрик Бася (Мария) Зеликовна (Зиновьевна)

Смерть
После 1906