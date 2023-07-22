Кудымов Михаил Афанасьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1914
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1914
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
Около 1941
Тагильцы, Тавдинский, Свердловская область
село Тагильцы Тагильцевский сельсовет Верхне-Тавдинский район Свердловская область РСФСР
Военная служба
До 19.01.1942
22-я запасная стрелковая бригада Уральский военный округ
красноармеец стрелок 69-й запасной лыжный полк 22-я запасная стрелковая бригада Уральский военный округ
Военная служба
После ?.01.1942
4-я ударная армия Калининский фронт
254-й отдельный лыжный батальон 4-я ударная армия Калининский фронт
Подвиг
04.08.1942
«Тов. Кудымов в боях с немецкими оккупантами проявил мужество и отвагу. В бою за дер. Белогузово 4.8.42 совместно с ст. сержантом Мироненковым Н.З. и бойцом Билаловым А. первым ворвался в деревню увле... Показать все
Военная служба
До 04.08.1942
4-я ударная армия Калининский фронт
красноармеец пулеметчик 2-я стрелковая рота 1195-й стрелковый полк 360-я стрелковая дивизия 4-я ударная армия Калининский фронт
Ранение
06.08.1942
Военная награда
07.10.1942
4-я ударная армия Калининский фронт
Информация о награждении: Приказом № 387 от 07.10.1942 г. Военный Совет Калининского фронта (по 4-й ударной армии) наградил орденом «Красной знамя» - «20. Красноармейца Кудымова Михаила Афанасьевича –... Показать все
Смерть
Неизвестно