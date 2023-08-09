Щеткина (Коняева) Дарья Степановна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1796
Дата смертиПосле 1834
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Около 1796
Отец: Коняев Степан Миронович
Мать: не указана
Бракосочетание
15.02.1815 ст.
Ильинский, Ильинский муниципальный район, Пермский край
23. 15 февраля 1815 г. в селе Ильинском поженились деревни Шапочкиной крестьянин Давыд Федоров Щеткин, деревни Заступовой крестьянина Стефана Миронова Коняева с дочерью девкой Дарьей; оба первым брако... Показать все
Рождение ребёнка
02.10.1816 ст.
Дочь: Щеткина Харитина Давыдовна
Отец ребёнка: Щеткин Давыд Фёдорович
Метрическая книга Пророко-Ильинской церкви села Ильинского за 1816 г. / Раздел "О родившихся", №67. С. 240 об.
Рождение ребёнка
Около 1816
Отец ребёнка: Щеткин Давыд Фёдорович
Рождение ребёнка
01.08.1825 ст.
Дочь: Щеткина Евдокия Давидовна
Отец ребёнка: Щеткин Давыд Фёдорович
Метрическая книга Пророко-Ильинской церкви села Ильинского за 1825 г. / Раздел "О родившихся", №114. С. 735 об.
Рождение ребёнка
16.08.1827 ст.
Дочь: Щеткина Васса Давыдовна
Отец ребёнка: Щеткин Давыд Фёдорович
Метрическая книга Пророко-Ильинской церкви села Ильинского за 1827 г. / Раздел "О родившихся", №124. С. 205.
Рождение ребёнка
Около 1829
Отец ребёнка: Щеткин Давыд Фёдорович
Смерть
После 1834