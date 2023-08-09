Щеткина (Коняева) Дарья Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Щеткина (Коняева) Дарья Степановна

Место рождения

Заступова, Пермский уезд, Пермская губерния

Дата рождения

Около 1796

Дата смерти

После 1834

Пол

Женский

Добавил:

ЕВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1796

Отец: Коняев Степан Миронович

Мать: не указана

Заступова, Пермский уезд, Пермская губерния
Бракосочетание
15.02.1815 ст.

Муж: Щеткин Давыд Фёдорович

Ильинский, Ильинский муниципальный район, Пермский край
23. 15 февраля 1815 г. в селе Ильинском поженились деревни Шапочкиной крестьянин Давыд Федоров Щеткин, деревни Заступовой крестьянина Стефана Миронова Коняева с дочерью девкой Дарьей; оба первым брако... Показать все
Рождение ребёнка
02.10.1816 ст.

Дочь: Щеткина Харитина Давыдовна

Отец ребёнка: Щеткин Давыд Фёдорович

Шапочки, Пермский уезд, Пермская губерния
Метрическая книга Пророко-Ильинской церкви села Ильинского за 1816 г. / Раздел "О родившихся", №67. С. 240 об.
Рождение ребёнка
Около 1816

Сын: Щеткин Яков Давыдович

Отец ребёнка: Щеткин Давыд Фёдорович

Шапочки, Пермский уезд, Пермская губерния
Рождение ребёнка
01.08.1825 ст.

Дочь: Щеткина Евдокия Давидовна

Отец ребёнка: Щеткин Давыд Фёдорович

Шапочки, Пермский уезд, Пермская губерния
Метрическая книга Пророко-Ильинской церкви села Ильинского за 1825 г. / Раздел "О родившихся", №114. С. 735 об.
Рождение ребёнка
16.08.1827 ст.

Дочь: Щеткина Васса Давыдовна

Отец ребёнка: Щеткин Давыд Фёдорович

Шапочки, Пермский уезд, Пермская губерния
Метрическая книга Пророко-Ильинской церкви села Ильинского за 1827 г. / Раздел "О родившихся", №124. С. 205.
Рождение ребёнка
Около 1829

Сын: Щеткин Алексей Давидов

Отец ребёнка: Щеткин Давыд Фёдорович

Шапочки, Пермский уезд, Пермская губерния
Смерть
После 1834