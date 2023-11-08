Малышев Гаврила Васильев
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Дарья Лукина
Рождение ребёнка
12.01.1902 ст.
Дочь: Татьяна Гаврилова
Мать ребёнка: не указана
Воронки, Износковский муниципальный район, Калужская область
крестные Егор Лукьянов Бунаков/ Буналов и девица Елена Лукьянова
Смерть
Неизвестно