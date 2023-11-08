Малышев Гаврила Васильев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Малышев Гаврила Васильев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

Добавил:

ЕЦ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Дарья Лукина

Рождение ребёнка
12.01.1902 ст.

Дочь: Татьяна Гаврилова

Мать ребёнка: не указана

Воронки, Износковский муниципальный район, Калужская область
крестные Егор Лукьянов Бунаков/ Буналов и девица Елена Лукьянова
Смерть
Неизвестно

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