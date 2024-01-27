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Новоятлев Ларион Иванович
Новоятлев Ларион Иванович
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Древо
Место рождения
Россия
Дата рождения
1835
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Мужской
Отец
Новоятлев Иван Филиппович
1810 г.р.
Мать
?
Дети
Не указаны
Добавил:
ЕА
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
1835
Отец:
Новоятлев Иван Филиппович
Мать:
?
Россия
Смерть
Неизвестно
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