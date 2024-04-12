Красильникова Юлия Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения14.07.1947
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.07.1947
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Елена
Отец ребёнка: Красильников Евгений Михайловича
Рождение ребёнка
04.07.1973
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Красильников Евгений Михайловича
Рождение ребёнка
26.05.1974
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Красильников Евгений Михайловича