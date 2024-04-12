Красильникова Юлия Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Красильникова Юлия Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.07.1947

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

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Добавил:

ЮК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.07.1947

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Елена

Отец ребёнка: Красильников Евгений Михайловича

Рождение ребёнка
04.07.1973

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Красильников Евгений Михайловича

Рождение ребёнка
26.05.1974

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Красильников Евгений Михайловича

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