Мамолкин Иван Мартынович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМамолкин Иван Мартынович

Мамолкин Иван Мартынович

Место рождения

Старый Крым, Кировский муниципальный район, Республика Крым

Дата рождения

1868

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1868

Отец: Мамолкин Мартын Иванович

Мать: Мамолкина Елена Романовна

Старый Крым, Кировский муниципальный район, Республика Крым
Бракосочетание
26.10.1892

Жена: Дворник Мамолкина Евдокия Сергеевна

У обоих первый брак. 20 мая 1897 года брак расторгнут по прелюбодеянию Кузенковой с осуждением её на всегдашнее безбрачие и предоставление права Мамолкину вступить в новое супружество.
Бракосочетание
10.11.1906 ст.

Жена: Мамолкина -Степанова- Параскева Васильевна

Оба вторым браком.
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close