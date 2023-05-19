Мамолкин Иван Мартынович
Место рождения
Дата рождения1868
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Жена
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1868
Бракосочетание
26.10.1892
У обоих первый брак. 20 мая 1897 года брак расторгнут по прелюбодеянию Кузенковой с осуждением её на всегдашнее безбрачие и предоставление права Мамолкину вступить в новое супружество.
Бракосочетание
10.11.1906 ст.
Оба вторым браком.
Смерть
Неизвестно