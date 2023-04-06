Безбородова Юстина Наумовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Безбородова Юстина Наумовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ИХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
09.06.1911

Сын: Безбородов Иоанн

Отец ребёнка: Безбородов Иван

Российская Империя, Енисейская губерния, Минусинский уезд, Абаканская волость, д. Усть-Сыда
Рождение ребёнка
03.08.1913

Дочь: Евдокия

Отец ребёнка: Безбородов Иван

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Безбородов Михаил

Отец ребёнка: Безбородов Иван

Смерть
Неизвестно
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