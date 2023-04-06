Безбородова Юстина Наумовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
09.06.1911
Сын: Безбородов Иоанн
Отец ребёнка: Безбородов Иван
Российская Империя, Енисейская губерния, Минусинский уезд, Абаканская волость, д. Усть-Сыда
Рождение ребёнка
03.08.1913
Дочь: Евдокия
Отец ребёнка: Безбородов Иван
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Безбородов Михаил
Отец ребёнка: Безбородов Иван
Смерть
Неизвестно