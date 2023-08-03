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Кирицев Феофан Христофорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1894

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1851 г.р.

Мать

Жена

1909 г.р.

Дети

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Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1894

Отец: Кирицев Христофор Михайлович

Мать: ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Кирицева Екатерина Филипповна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Кирицева Екатерина Филипповна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Кирицева Екатерина Филипповна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кирицева Екатерина Филипповна

Смерть
Неизвестно