Зашихин Евдоким Васильев
Место рожденияНе указано
Дата рождения1879
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1879
Отец: Зашихин Василий Степанов
Мать: не указана
Перепись 1897г Малмыжский уезд плёнка 2190969, стр. 25
Работа или профессия
1897
Воткинск, город Воткинск, Удмуртская Республика
Приказчик мануфактурного магазина Перепись 1897г плёнка 2190969, стр. 24
Восприемник
03.01.1904
плёнка 2119127, стр.133
Образование
Неизвестно
Земское первоклассное училище Перепись 1897г плёнка 2190969, стр. 24
Смерть
Неизвестно