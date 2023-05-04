Зашихин Евдоким Васильев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зашихин Евдоким Васильев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1879

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1835 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1879

Отец: Зашихин Василий Степанов

Мать: не указана

Перепись 1897г Малмыжский уезд плёнка 2190969, стр. 25
Работа или профессия
1897
Воткинск, город Воткинск, Удмуртская Республика
Приказчик мануфактурного магазина Перепись 1897г плёнка 2190969, стр. 24
Восприемник
03.01.1904
плёнка 2119127, стр.133
Образование
Неизвестно
Земское первоклассное училище Перепись 1897г плёнка 2190969, стр. 24
Смерть
Неизвестно
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