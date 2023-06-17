Древо
Люди
Места
Фамилии
База знаний
Медиа
Главная
Люди
Такиев Минислам Ибатуллович
Такиев Минислам Ибатуллович
Поделиться
Добавить человека
Место рождения
Не указано
Дата рождения
22.01.1931
Пол
Мужской
Отец
Такиев Ибатулла Ахмадинурович
1905 г.р.
Мать
Такиева Хайруллина Магафура Нагимулловна
1907 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АХ
Пожаловаться на страницу
События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
Пожаловаться на страницу
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.01.1931
Отец:
Такиев Ибатулла Ахмадинурович
Мать:
Такиева Хайруллина Магафура Нагимулловна
Пользовательское соглашение
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Помощь