Сурков Алексей Валерьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения22.08.1972
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.08.1972
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
17.06.1993
Дочь: Суркова Евгения Алекссевна
Мать ребёнка: Безумова Елена Юрьевна
Рождение ребёнка
28.02.1995
Дочь: Суркова Надежда Алексеевна
Мать ребёнка: Безумова Елена Юрьевна
Развод
06.03.2013
Жена: Безумова Елена Юрьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Безумова Елена Юрьевна