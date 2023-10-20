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Сурков Алексей Валерьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

22.08.1972

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1973 г.р.

Дети

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.08.1972

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
17.06.1993

Дочь: Суркова Евгения Алекссевна

Мать ребёнка: Безумова Елена Юрьевна

Рождение ребёнка
28.02.1995

Дочь: Суркова Надежда Алексеевна

Мать ребёнка: Безумова Елена Юрьевна

Развод
06.03.2013

Жена: Безумова Елена Юрьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Безумова Елена Юрьевна

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