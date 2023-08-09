Костюченкова Александра Степановна
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Степан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
28.02.1958
Сын: Костюченков Александр Андреевич
Отец ребёнка: Костюченков Андрей Никифорович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Костюченков Петр Андреевич
Отец ребёнка: Костюченков Андрей Никифорович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно