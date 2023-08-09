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Костюченкова Александра Степановна

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Место рождения

Пустошка, Жарковский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Степан

Мать: не указана

Пустошка, Жарковский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
28.02.1958

Сын: Костюченков Александр Андреевич

Отец ребёнка: Костюченков Андрей Никифорович

Пустошка, Жарковский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Костюченков Петр Андреевич

Отец ребёнка: Костюченков Андрей Никифорович

Пустошка, Жарковский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Костюченков Андрей Никифорович

Смерть
Неизвестно