Попов Юрий
Место рожденияТульская область, поселок Хомяково, ул. Большая Хомяковская
Дата рождения30.08.1940
Дата смерти12.03.1999
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.08.1940
Отец: не указан
Мать: не указана
Тульская область, поселок Хомяково, ул. Большая Хомяковская
Бракосочетание
15.11.1973
Жена: Попова Нина
Рождение ребёнка
12.09.1974
Дочь: Оксана
Мать ребёнка: Попова Нина
Смерть
12.03.1999