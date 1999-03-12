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Попов Юрий

Место рождения

Тульская область, поселок Хомяково, ул. Большая Хомяковская

Дата рождения

30.08.1940

Дата смерти

12.03.1999

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1945 г.р.

Дети

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.08.1940

Отец: не указан

Мать: не указана

Тульская область, поселок Хомяково, ул. Большая Хомяковская
Бракосочетание
15.11.1973

Жена: Попова Нина

Тула, город Тула, Тульская область
Рождение ребёнка
12.09.1974

Дочь: Оксана

Мать ребёнка: Попова Нина

Тула, город Тула, Тульская область
Смерть
12.03.1999
Тула, город Тула, Тульская область
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