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Большаков Гавриил Афанасьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

MC
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
22.03.1889

Сын: Большаков Василий Гавриилович

Мать ребёнка: Большакова Параскева Степановна

Рождение ребёнка
1895

Дочь: Сорокина Акилина Гаврииловна

Мать ребёнка: Большакова Параскева Степановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Большаков Иосив Гавриилович

Мать ребёнка: Большакова Параскева Степановна

Смерть
Неизвестно