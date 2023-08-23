Большаков Гавриил Афанасьевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
22.03.1889
Сын: Большаков Василий Гавриилович
Мать ребёнка: Большакова Параскева Степановна
Рождение ребёнка
1895
Дочь: Сорокина Акилина Гаврииловна
Мать ребёнка: Большакова Параскева Степановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Большаков Иосив Гавриилович
Мать ребёнка: Большакова Параскева Степановна
Смерть
Неизвестно