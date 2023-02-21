Пономарева Лукерия Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1781
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1781
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1803
Сын: Пономарев Тимофей Маркович
Отец ребёнка: Пономарев Марк
Рождение ребёнка
1805
Сын: Пономарев Ванифантий Маркович
Отец ребёнка: Пономарев Марк
Рождение ребёнка
06.05.1807
Отец ребёнка: Пономарев Марк
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Пономарев Марк
Смерть
Неизвестно