Пономарева Лукерия Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пономарева Лукерия Алексеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1781

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1781

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1803

Сын: Пономарев Тимофей Маркович

Отец ребёнка: Пономарев Марк

Карташово, Муромцевский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1805

Сын: Пономарев Ванифантий Маркович

Отец ребёнка: Пономарев Марк

Карташово, Муромцевский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
06.05.1807

Сын: Пономарев Макар Маркович

Отец ребёнка: Пономарев Марк

Карташово, Муромцевский муниципальный район, Омская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пономарев Марк

Смерть
Неизвестно
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