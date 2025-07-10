Бойко Елизавета Фёдоровна Вычислено 1892 ст. — найти родственников по фамилии на Familio

Бойко Елизавета Фёдоровна

Автор
ОК
Козлов О.

женский, родилась Вычислено 1892 ст., Кирилловка, Харківська область

умерла Неизвестно

Мать
Бойко София Андреевна1857 ст. г.р.
Отец
Бойко Фёдор Петрович1857 ст. г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1892 ст.

Отец: Бойко Фёдор Петрович

Мать: Бойко София Андреевна

Кирилловка, Харківська область

Место рождения указано предположительно по месту проживания. Ранее Кирилловка входила в состав Берестовенской волости Константиноградского уезда Полтавской губернии

Смерть
Неизвестно

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