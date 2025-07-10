Бойко Елизавета Фёдоровна
женский, родилась Вычислено 1892 ст., Кирилловка, Харківська область
умерла Неизвестно
МатьБойко София Андреевна1857 ст. г.р.
ОтецБойко Фёдор Петрович1857 ст. г.р.
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Рождение
Вычислено 1892 ст.
Отец: Бойко Фёдор Петрович
Мать: Бойко София Андреевна
Кирилловка, Харківська область
Смерть
Неизвестно
Место рождения указано предположительно по месту проживания. Ранее Кирилловка входила в состав Берестовенской волости Константиноградского уезда Полтавской губернии