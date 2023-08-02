Жантиева (Туганова) Туганти — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЖантиева (Туганова) Туганти

Жантиева (Туганова) Туганти

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Жантиев Джан-Гирей

Отец ребёнка: Жантиев Челахсан Наршаович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Жантиев Ролат

Отец ребёнка: Жантиев Челахсан Наршаович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Жантиев Челахсан Наршаович

Смерть
Неизвестно