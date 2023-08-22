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Филинков Николай Юрьевич
Филинков Николай Юрьевич
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
16.12.1983
Пол
Мужской
Отец
Филинков Юрий Николаевич
1958 г.р.
Мать
Землянкина Марина Николаевна
1963 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ОФ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.12.1983
Отец:
Филинков Юрий Николаевич
Мать:
Землянкина Марина Николаевна
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