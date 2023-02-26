Rakoczy Stanisław — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Rakoczy Stanisław

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.08.1870

Дата смерти

1940

Пол

Мужской

Отец

1844 г.р.

Мать

1844 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.08.1870

Отец: Rakoczy Józef

Мать: Franciszka

Смерть
1940
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