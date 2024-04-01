Галямина (Мостовских) Елизавета Андрияновна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
30.10.1866
Рождение ребёнка
Около 1868
Отец ребёнка: Галямин Николай Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Анисья Николаевна
Отец ребёнка: Галямин Николай Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Любовь Николаевна
Отец ребёнка: Галямин Николай Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Анна Николаевна
Отец ребёнка: Галямин Николай Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Галямин Николай Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Галямин Николай Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Галямин Дмитрий Николаевич
Отец ребёнка: Галямин Николай Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Галямин Николай Иванович
Смерть
Неизвестно