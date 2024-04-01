Галямина (Мостовских) Елизавета Андрияновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Галямина (Мостовских) Елизавета Андрияновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
30.10.1866

Муж: Галямин Николай Иванович

Курган, город Курган, Курганская область
Рождение ребёнка
Около 1868

Сын: Галямин Иван Николаевич

Отец ребёнка: Галямин Николай Иванович

Курган, город Курган, Курганская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Анисья Николаевна

Отец ребёнка: Галямин Николай Иванович

Курган, город Курган, Курганская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Любовь Николаевна

Отец ребёнка: Галямин Николай Иванович

Курган, город Курган, Курганская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Анна Николаевна

Отец ребёнка: Галямин Николай Иванович

Курган, город Курган, Курганская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Галямин Петр Николаевич

Отец ребёнка: Галямин Николай Иванович

Курган, город Курган, Курганская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Галямин Федор Николаевич

Отец ребёнка: Галямин Николай Иванович

Курган, город Курган, Курганская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Галямин Дмитрий Николаевич

Отец ребёнка: Галямин Николай Иванович

Курган, город Курган, Курганская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Галямин Павел Николаевич

Отец ребёнка: Галямин Николай Иванович

Смерть
Неизвестно
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