Переведенцева Александра Андреевна
Место рождения
Дата рождения?.04.1890
Дата смерти11.03.1977
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Около 1910
Сын: Переведенцев Всеволод Прокофьевич
Отец ребёнка: Переведенцев Прокопий Петрович
Рождение ребёнка
1913
Сын: Переведенцев Анатолий Прокофьевич
Отец ребёнка: Переведенцев Прокопий Петрович
Рождение ребёнка
1918
Сын: Переведенцев Павел Прокофьевич
Отец ребёнка: Переведенцев Прокопий Петрович
Рождение ребёнка
07.03.1924
Сын: Переведенцев Владимир Прокофьевич
Отец ребёнка: Переведенцев Прокопий Петрович
Ижевское, Спасский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
?.06.1928
Сын: Переведенцев Николай Прокофьевич
Отец ребёнка: Переведенцев Прокопий Петрович
в архиве ЗАГС Рязанской области запись акта о рождении №295 от 29.11.1927 г. Запись составлена Гавриловским сельсоветом Спасского уезда рязанской обл.
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
11.03.1977
Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область
Похоронена на старом Автозаводском кладбище в одной ограде с сыновьями Переведенцевым Владимиром Прокофьевичем и Переведенцевым Николаем Прокофьевичем