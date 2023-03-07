Переведенцева Александра Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПереведенцева Александра Андреевна

Переведенцева Александра Андреевна

avatar

Место рождения

Рязань, город Рязань, Рязанская область

Дата рождения

?.04.1890

Дата смерти

11.03.1977

Пол

Женский

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.04.1890

Отец: Андрей

Мать: Поля

Рязань, город Рязань, Рязанская область
Рождение ребёнка
Около 1910

Сын: Переведенцев Всеволод Прокофьевич

Отец ребёнка: Переведенцев Прокопий Петрович

Спасск-Рязанский, Спасский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1913

Сын: Переведенцев Анатолий Прокофьевич

Отец ребёнка: Переведенцев Прокопий Петрович

Спасск-Рязанский, Спасский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1918

Сын: Переведенцев Павел Прокофьевич

Отец ребёнка: Переведенцев Прокопий Петрович

Селезеново, Спасский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
07.03.1924

Сын: Переведенцев Владимир Прокофьевич

Отец ребёнка: Переведенцев Прокопий Петрович

Ижевское, Спасский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
?.06.1928

Сын: Переведенцев Николай Прокофьевич

Отец ребёнка: Переведенцев Прокопий Петрович

Селезеново, Спасский муниципальный район, Рязанская область
в архиве ЗАГС Рязанской области запись акта о рождении №295 от 29.11.1927 г. Запись составлена Гавриловским сельсоветом Спасского уезда рязанской обл.
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Переведенцев Прокопий Петрович

Смерть
11.03.1977
Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область
Похоронена на старом Автозаводском кладбище в одной ограде с сыновьями Переведенцевым Владимиром Прокофьевичем и Переведенцевым Николаем Прокофьевичем
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close